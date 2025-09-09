El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, con temperaturas que rondan entre los 16 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 78% y el 75%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, pero la mayor parte del día se mantendrá con condiciones de poco nuboso. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados hacia el mediodía. La brisa será suave, con vientos predominantes del este, que oscilarán entre 4 y 6 km/h, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que se pueden esperar lluvias, que podrían ser moderadas en algunos momentos. Las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de los 19 grados , pero la sensación térmica podría verse afectada por la llegada de la lluvia.

La humedad relativa también aumentará, alcanzando hasta un 96% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado. Los vientos cambiarán de dirección, predominando del suroeste, con velocidades que podrían alcanzar hasta 11 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frescor al inicio de las lluvias.

Durante la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas descenderán ligeramente, situándose en torno a los 17 grados . La probabilidad de tormentas se mantendrá baja, pero no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día en Nigrán comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se recomienda estar preparado para la llegada de lluvias a partir de la tarde, con un ambiente más fresco y húmedo a medida que avance la jornada.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Baiona durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 75-78%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 20 grados a lo largo del día. Durante las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la mañana, antes de alcanzar un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este clima agradable será ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.