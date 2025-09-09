El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C al amanecer, descendiendo ligeramente a 12°C en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20°C hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, especialmente en las horas de la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, sobre todo en las horas centrales del día. La brisa será suave, con vientos predominantes del norte y noroeste, alcanzando velocidades de entre 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando de un estado mayormente despejado a poco nuboso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas hasta la noche. A partir de las 15:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 3 mm en la noche.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que, aunque la lluvia es probable, las tormentas eléctricas no son una preocupación inmediata. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las horas de la mañana, especialmente en las primeras horas, pero mejorará a medida que avance el día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16°C hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 100% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Los vientos se mantendrán suaves, pero podrían intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 19 km/h en las últimas horas de la jornada.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras por la tarde y noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para la posibilidad de lluvia y disfrutar de las horas soleadas de la mañana.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar la jornada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 74% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 20 grados a lo largo del día. Durante las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la mañana, antes de alcanzar un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este clima agradable será ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.