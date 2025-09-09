El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados al amanecer. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se anticipan precipitaciones significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. En particular, entre las 14:00 y las 20:00 horas, se prevé un 100% de probabilidad de lluvia, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 3 mm en algunas áreas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con la humedad del ambiente. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio ante el calor que se espera en las horas previas a la lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas cambiarán drásticamente. La probabilidad de tormentas será baja, con un 10% de posibilidad, lo que sugiere que las lluvias serán más bien ligeras y dispersas. Sin embargo, la niebla podría hacer su aparición en las horas nocturnas, especialmente después de la puesta del sol, que se producirá a las 20:54. Esto podría afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen desplazarse.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente despejado, con un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán agradables, pero la combinación de humedad y viento podría hacer que la sensación térmica varíe a lo largo del día. Los residentes deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance la tarde y la noche.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 13 grados, que se mantendrá estable hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en las horas pico.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 91% en la mañana.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un inicio fresco y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.