El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:07. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta el mediodía, con temperaturas que alcanzarán los 16 grados . Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir de las 14:00, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, y la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser escasas pero persistentes, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en total durante la tarde y la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades de hasta 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad aumentará, alcanzando hasta 15 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las nubes y la lluvia.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 20 grados en la tarde, pero con la llegada de las nubes y la lluvia, se sentirá un descenso en la sensación térmica. La humedad relativa también aumentará, alcanzando niveles cercanos al 100% hacia la noche, lo que podría generar un ambiente más pesado y húmedo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. El ocaso se producirá a las 20:54, marcando el final de un día que comenzará con cielos despejados pero que terminará con un ambiente más gris y húmedo. Es recomendable que los residentes de Mondariz estén preparados para la lluvia y tomen precauciones si planean salir durante la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 9 de septiembre de 2025, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 8 grados en las primeras horas de la mañana, y subiendo gradualmente hasta los 16 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura al amanecer.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 10 grados en las primeras horas, pero se espera un aumento gradual a medida que avanza el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.