El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 78% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 95% hacia la mañana.

A medida que avanza el día, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, especialmente a partir de las 6 de la mañana, cuando se prevé un ligero aumento en la nubosidad, aunque sin llegar a ser significativo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 20 grados . La sensación térmica será agradable, aunque la humedad comenzará a jugar un papel importante, alcanzando niveles del 93% en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. Desde las 3 de la tarde, el cielo se cubrirá progresivamente, y se prevé la llegada de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente entre las 2 y las 8 de la tarde, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total, lo que no debería causar inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente con la llegada de las lluvias. La dirección del viento también contribuirá a que la humedad se sienta más intensa, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerca la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán gradualmente, situándose entre los 14 y 18 grados . La humedad alcanzará su punto máximo, llegando al 100% hacia la medianoche, lo que podría dar lugar a la formación de brumas y nieblas en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, Moaña experimentará un día de contrastes, comenzando con un tiempo despejado y cálido, pero que se tornará más fresco y húmedo a medida que avanza la tarde, con la llegada de lluvias ligeras y un cielo cubierto.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% en las primeras horas.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 19 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 20 grados a lo largo del día. Durante las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la mañana, antes de alcanzar un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este clima agradable será ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.