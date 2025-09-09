El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Meis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe en condiciones similares, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

A partir de la tarde, el panorama cambiará ligeramente. Aunque el cielo seguirá mayormente despejado, se anticipa la llegada de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 19 grados , lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas en general, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las 14:00. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque el día comience de manera soleada, es posible que se presenten lluvias escasas en la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.7 mm.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se espera que sople desde el sureste a una velocidad de 2 a 4 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En la tarde, las rachas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente con la alta humedad.

Por la noche, el cielo se cubrirá de nuevo, y las temperaturas descenderán a alrededor de 17 grados . La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las horas nocturnas, especialmente hacia el final del día. En resumen, hoy en Meis se vivirá un día variado, comenzando con cielos despejados y culminando en un ambiente más nublado y potencialmente lluvioso.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 13 grados, que se mantendrá estable hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en las horas pico.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 77-80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 80% en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.