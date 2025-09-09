El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos de nubes altas y algunas nubes más densas. La temperatura oscilará entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las horas de la noche. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación térmica. A lo largo del día, el viento será constante, lo que ayudará a dispersar un poco la humedad en el ambiente, aunque no será suficiente para evitar la sensación de incomodidad en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 30% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, aumentando a un 40% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la tarde.

A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y la humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. Los cielos se mantendrán cubiertos, y la probabilidad de lluvia escasa persistirá hasta la madrugada.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, con un ambiente fresco y húmedo que podría resultar incómodo para algunas personas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 77-80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 80% en las primeras horas.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 80%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.