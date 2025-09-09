El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará despejado, con temperaturas que alcanzarán los 16 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir de las 14:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, y se espera que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas.

Las precipitaciones comenzarán a ser notorias a partir de las 14:00 horas, con valores que podrían llegar hasta 0.8 mm en el periodo de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 19 grados . La humedad relativa también aumentará, alcanzando hasta un 95% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento, que soplará del sur a velocidades que oscilarán entre 24 y 36 km/h, contribuirá a que las condiciones se sientan más frescas, especialmente durante las horas de mayor actividad de las lluvias. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, pasando a ser del oeste hacia la noche, con velocidades que se mantendrán en torno a los 18 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán siendo una posibilidad, aunque con menor intensidad. La temperatura descenderá a unos 17 grados , y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, Marín experimentará un inicio de día soleado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con altas probabilidades de lluvia y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios en el tiempo y considerar llevar paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Poio se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 19 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el ambiente será fresco, con una temperatura de 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Vilaboa se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 14 grados , con una ligera disminución a 13 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 12 grados hacia las 2 y 3 de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.