El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Lalín se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados al amanecer. A medida que el día progrese, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 81% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A partir de la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones se concentrarán principalmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un acumulado que podría alcanzar hasta 2 mm, siendo más intensas en la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Lalín experimenten lluvias durante este periodo. Además, existe una probabilidad del 35% de tormentas en la misma franja horaria, lo que podría generar momentos de inestabilidad climática.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente cuando se combine con la humedad elevada.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá cubierto, y la probabilidad de niebla aumentará en las horas nocturnas, especialmente hacia la medianoche, cuando la visibilidad podría verse afectada.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto con lluvias y una sensación de bochorno debido a la alta humedad. Los habitantes deben estar preparados para cambios en el tiempo a medida que avanza la tarde, con la posibilidad de tormentas y un descenso en las temperaturas hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.