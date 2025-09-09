El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 15 grados, y una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 77% al inicio del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

A lo largo de la mañana, el viento soplará desde el este a una velocidad de 5 a 6 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y agradable. Sin embargo, a medida que el día progrese, la intensidad del viento aumentará, alcanzando rachas de hasta 33 km/h en las horas de la tarde, cuando el viento cambiará a dirección sur. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, existe un aumento en la probabilidad de lluvias escasas, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en total, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

La nubosidad también irá en aumento a medida que avance el día. Aunque las primeras horas se presentarán despejadas, se espera que el cielo se cubra gradualmente, pasando a un estado de nubes altas y, posteriormente, a un cielo cubierto. Esto podría influir en la percepción de la temperatura, haciendo que la sensación térmica sea más fresca al caer la tarde.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de una mañana mayormente soleada y cálida, pero se recomienda estar preparado para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, con la posibilidad de lluvias ligeras y un aumento en la nubosidad. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en las horas de la mañana, pero se aconseja tener precaución y estar atentos a las condiciones climáticas a medida que se acerque la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 77-80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 80%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 80%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.