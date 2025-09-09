El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 16 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 72% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque la mayor parte del día se mantendrá con condiciones de poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, donde se prevé que lleguen a los 21 grados . La humedad relativa disminuirá, alcanzando un 54% en las horas más cálidas, lo que proporcionará un ambiente más seco y agradable.

Sin embargo, a medida que la tarde avanza, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto indica que se esperan lluvias, que podrían ser moderadas, especialmente en la franja horaria de 2 a 6 de la tarde, donde se prevé que caigan entre 1 y 2 mm de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 6 de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 10 km/h, que irán disminuyendo a medida que avanza el día. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que el viento cambie a dirección suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 19 grados , con una humedad que aumentará nuevamente, alcanzando hasta un 90% hacia la medianoche. En resumen, A Guarda experimentará un día de contrastes, comenzando con un tiempo agradable y soleado, pero con un giro hacia la lluvia y un cielo cubierto en la tarde y noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 77% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 12 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 80% y descenderá ligeramente a medida que avance la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.