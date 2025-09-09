El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Gondomar según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable.
A partir del mediodía, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, pasando de un estado despejado a poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15 y 17 grados durante la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente en la segunda mitad del día.
El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento cambiará a suroeste, lo que podría influir en la llegada de las nubes y las lluvias.
La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 78% por la mañana y aumentando hasta un 99% hacia la noche. Esto, combinado con las temperaturas más frescas y las lluvias esperadas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa al principio, con acumulaciones de hasta 0.4 mm en las primeras horas de la tarde, aumentando a 2 mm hacia la noche. Las condiciones de cielo cubierto se establecerán a medida que avance el día, con un pronóstico de lluvias continuas que podrían persistir hasta la noche.
Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Gondomar que se preparen para un día de cambios climáticos, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las condiciones serán más inestables.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Baiona durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 75-78%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.
El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, con temperaturas que rondan entre los 16 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 78% y el 75%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas.
El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C al amanecer y descenderán ligeramente a 12°C en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 80% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.
