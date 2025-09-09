El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, pasando de un estado despejado a poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15 y 17 grados durante la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente en la segunda mitad del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento cambiará a suroeste, lo que podría influir en la llegada de las nubes y las lluvias.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 78% por la mañana y aumentando hasta un 99% hacia la noche. Esto, combinado con las temperaturas más frescas y las lluvias esperadas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa al principio, con acumulaciones de hasta 0.4 mm en las primeras horas de la tarde, aumentando a 2 mm hacia la noche. Las condiciones de cielo cubierto se establecerán a medida que avance el día, con un pronóstico de lluvias continuas que podrían persistir hasta la noche.

Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Gondomar que se preparen para un día de cambios climáticos, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las condiciones serán más inestables.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Baiona durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 75-78%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, con temperaturas que rondan entre los 16 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 78% y el 75%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C al amanecer y descenderán ligeramente a 12°C en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 80% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.