El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, A Estrada se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C a las 12°C, con una humedad relativa que alcanzará el 81% al amanecer, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11°C en las horas más frescas.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con un predominio de nubes altas y poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10°C a 12°C, y la humedad relativa comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 83%.

Durante la tarde, la situación meteorológica cambiará, ya que se prevé un incremento en la probabilidad de precipitaciones. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las horas siguientes. Las condiciones de cielo cubierto con lluvia escasa se mantendrán hasta la noche, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la lluvia esperada.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16°C hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará, llegando a un 92% hacia el final del día, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, A Estrada experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y lluvias a partir de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones cambiantes y que consideren llevar paraguas si planean salir. Las temperaturas serán frescas, y el viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente durante las horas de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un inicio fresco y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 20 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 10 grados en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.