El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un inicio fresco y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan mayormente despejadas, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, llegando a los 19 grados . Sin embargo, la sensación de calor podría verse atenuada por la humedad, que comenzará a disminuir ligeramente hacia la tarde.

A partir de la tarde, la situación meteorológica cambiará drásticamente. Se prevé un aumento en la nubosidad, con un 100% de probabilidad de precipitaciones entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán, acumulando hasta 3 mm en total. Esto se debe a un sistema frontal que se aproxima a la región, trayendo consigo un aumento en la inestabilidad atmosférica.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades de hasta 10 km/h. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur y se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las lluvias.

La probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 40% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto significa que, aunque las lluvias no sean constantes, podrían presentarse tormentas aisladas que generen un ambiente más inestable. La visibilidad podría verse afectada, especialmente durante las horas de lluvia, y se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

Por la noche, las lluvias cesarán gradualmente, y el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos 16 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 100% hacia la medianoche. En resumen, un día de contrastes en Cuntis, con un inicio soleado que dará paso a un tiempo más inestable y lluvioso por la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 91% en la mañana.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, A Estrada se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C a las 12°C, con una humedad relativa que alcanzará el 81% al amanecer, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11°C en las horas más frescas.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados al amanecer. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.