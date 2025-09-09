El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 19 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 83% y descendiendo gradualmente hasta un 67% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave del noreste, con velocidades que rondarán entre los 3 y 5 km/h, aportará algo de frescura al ambiente, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

A lo largo de la jornada, se prevé un aumento en la nubosidad, especialmente hacia la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, con un 0% de probabilidad, pero se incrementará a un 30% en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las lluvias, si se producen, serán escasas y no afectarán de manera considerable las actividades al aire libre.

En cuanto a la previsión de tormentas, la probabilidad se mantiene en un 30% durante la tarde, lo que sugiere que, aunque hay una posibilidad de tormentas aisladas, no se espera que sean severas. La situación meteorológica se mantendrá estable, con un cielo que podría alternar entre nubes y claros, pero sin cambios drásticos en las condiciones climáticas.

Por la noche, el cielo se cubrirá de nuevo, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, llegando a un 100% en las últimas horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura. La brisa del sur se intensificará ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h.

En resumen, Catoira disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia por la tarde. Se recomienda a los habitantes aprovechar las horas de sol, pero estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia el final de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.