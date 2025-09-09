El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 8 grados en las primeras horas de la mañana, y subiendo gradualmente hasta los 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 72% y aumentando hasta un 100% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la humedad se mantenga en niveles elevados, lo que podría influir en la percepción térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más cálidas de lo que realmente son.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas. A lo largo del día, el viento será más notable, especialmente en las horas de mayor actividad, como la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la situación cambiará, y se prevé un aumento significativo en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en total. Esto sugiere que, aunque la mañana será ideal para actividades al aire libre, es recomendable que los residentes de A Cañiza se preparen para la posibilidad de lluvias por la tarde.

En resumen, el día comenzará soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones cambiarán hacia la tarde con la llegada de nubes y lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:07. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:07. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 10 grados , con una ligera tendencia a descender conforme avanza la mañana.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 10 grados en las primeras horas, pero se espera un aumento gradual a medida que avanza el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.