El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 19 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará gradualmente. A partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que darán paso a un cielo más cubierto. Las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, y se anticipa la posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación se eleva al 100%, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque en cantidades mínimas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, alcanzando niveles altos, especialmente por la tarde, con un 91% a las 19:00 horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos serán predominantes del sur, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 5% de posibilidad entre las 20:00 y las 02:00 horas. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Cangas estén preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. No obstante, se aconseja estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las nubes y la posibilidad de lluvias escasas se incrementarán a medida que avance la tarde. Con un cielo que se tornará más cubierto y temperaturas que se mantendrán agradables, Cangas vivirá un día de contrastes meteorológicos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% en las primeras horas.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 78% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 95% hacia la mañana.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 20 grados a lo largo del día. Durante las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la mañana, antes de alcanzar un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este clima agradable será ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.