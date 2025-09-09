El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 77-80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta aproximadamente las 5 de la tarde, cuando comenzarán a aparecer nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados , lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando hasta un 86% en las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Desde las 2 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Las precipitaciones comenzarán con lluvias escasas, pero se intensificarán, alcanzando hasta 3 mm en las horas pico de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se espera que sople desde el este a una velocidad de entre 4 y 6 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, el viento cambiará a dirección sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente con la llegada de las lluvias.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 40% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas acompañadas de las lluvias. Por la noche, se espera que las condiciones se estabilicen, con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán a unos 17 grados .

En resumen, hoy en Cambados se vivirá un día con un inicio soleado que dará paso a un tiempo inestable por la tarde, con lluvias y posibles tormentas. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y llevar paraguas si planean salir en las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 80%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 80% en las primeras horas.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 80%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.