El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 91% en la mañana.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia de vientos que soplarán desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Estos vientos, aunque moderados, aportarán un ligero frescor que será bienvenido en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas y poco nuboso, lo que podría dar lugar a un ambiente más sombrío, aunque sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación aumentará hacia la tarde y la noche, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será posible, no se espera que sea intensa.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en la tarde, lo que indica que, aunque hay un riesgo, es poco probable que se desarrollen tormentas severas. La noche traerá consigo un cielo cubierto, con brumas que podrían aparecer, especialmente en las horas más tardías. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 17 grados , con una humedad que podría alcanzar hasta el 95%.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día, pero en general, se espera un día agradable con temperaturas moderadas y un ambiente fresco gracias a los vientos.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 19 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un inicio fresco y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados al amanecer. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

