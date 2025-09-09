El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% en las primeras horas.

A medida que avanza la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos poco nubosos y temperaturas que rondarán los 13 grados. La brisa del este, con velocidades de entre 5 y 6 km/h, aportará una sensación de frescura, ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará notablemente. Desde las 14:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con cielos que se tornarán cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 0.8 mm en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar a los 19 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la humedad y el viento del sur, que soplará con rachas de hasta 36 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, con cielos cubiertos y la posibilidad de brumas. Las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 18 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, el día en Bueu comenzará con cielos despejados y temperaturas agradables, pero se recomienda estar preparado para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance la tarde, con la llegada de nubes y lluvias ligeras.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 19 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 78% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 95% hacia la mañana.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 80%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.