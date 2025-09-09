El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 13 grados, que se mantendrá estable hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en las horas pico.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 63% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 100% hacia el final del día, lo que podría dar lugar a la formación de niebla.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia aumenta significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.5 mm en total. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá nubes más densas y la posibilidad de lluvias escasas.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla que se espera en las horas de la noche, especialmente después de las 21:00 horas, cuando la temperatura descienda y la humedad alcance su punto máximo. Por lo tanto, se recomienda precaución a quienes planeen salir por la noche.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Los residentes deben estar preparados para un cambio en las condiciones climáticas a medida que avance el día, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Meis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe en condiciones similares, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados al amanecer. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 80% en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.