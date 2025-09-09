El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Baiona durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 75-78%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá mayormente despejado hasta el mediodía, con algunas nubes que comenzarán a aparecer en la tarde. A partir de las 15:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cambio notable hacia condiciones más cubiertas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 19 grados , lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, se anticipa un incremento en la probabilidad de precipitaciones, alcanzando un 100% en ciertos periodos. Se espera que la lluvia sea escasa al inicio, pero podría intensificarse hacia la noche, con acumulaciones de hasta 2 mm. Esto podría generar un ambiente más fresco y húmedo, con temperaturas descendiendo a 17 grados hacia el final del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente con la llegada de las nubes y la lluvia.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mañana, pero se incrementa a un 30% en la tarde, lo que sugiere que algunos chubascos podrían ir acompañados de actividad eléctrica. La bruma también podría ser un factor a considerar en las horas de la tarde, especialmente en áreas cercanas al mar.

En resumen, Baiona experimentará un inicio de día soleado y cálido, seguido de un cambio hacia un tiempo más inestable con la llegada de nubes y lluvias por la tarde y noche. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar un paraguas si planean estar al aire libre más tarde en el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.