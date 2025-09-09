El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:07. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 10 grados , con una ligera tendencia a descender conforme avanza la mañana.

A medida que el día progresa, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, especialmente a partir de las 06:00, cuando se prevé un cambio hacia un estado poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con valores que podrían llegar hasta los 21 grados , ofreciendo un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de precipitaciones aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que se podrían presentar lluvias significativas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. Las condiciones de cielo cubierto se intensificarán, y se espera que las lluvias sean acompañadas de rachas de viento que podrían alcanzar hasta 28 km/h, provenientes del sur.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, comenzando en niveles altos del 81% y aumentando a lo largo del día, alcanzando hasta un 100% en las horas de lluvia. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas previas a la lluvia.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h, aumentando en intensidad conforme se acerque la tarde. Las rachas más fuertes se registrarán durante las horas de lluvia, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con lluvias escasas que podrían continuar hasta la madrugada del día siguiente. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 16 grados , y la humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, se recomienda a los habitantes de As Neves que se preparen para un día mayormente soleado en la mañana, pero que lleven consigo paraguas o impermeables para la tarde, cuando las lluvias se vuelvan inevitables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.