El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

Hoy, 8 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 20 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 98% a las 00:00 horas y manteniéndose en torno al 100% hasta la 01:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en niveles más cómodos, alrededor del 51% a las 15:00 horas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable a medida que se calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h a las 15:00. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas de mayor calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Vila de Cruces disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas. Las condiciones son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. Para la noche, se espera que la temperatura baje a unos 11 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable. La visibilidad será buena, y no se prevén fenómenos meteorológicos adversos que puedan afectar la tranquilidad de la jornada.

En resumen, el día de hoy en Vila de Cruces se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente, con un aumento en la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 20 grados.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 20 grados a lo largo de la jornada. La mañana comenzará con temperaturas frescas, alcanzando los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 9 grados hacia las 05:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.