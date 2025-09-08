El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 90% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 53% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, el ambiente no se sentirá excesivamente húmedo en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente pasear por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 20:56. La noche se presentará tranquila y fresca, con una humedad que aumentará ligeramente, pero sin llegar a niveles incómodos.

En resumen, el día de hoy en Vigo se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en una jornada perfecta para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille intensamente, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados durante la mañana, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que la temperatura llegue a los 22 grados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.