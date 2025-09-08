El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Valga se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados entre las 02:00 y las 04:00, con un leve aumento a 13 grados a las 09:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 93% a las 02:00 y un 96% a las 04:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 89% a las 09:00 y continuando su descenso hasta un 77% hacia el final de la jornada.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a subir gradualmente, alcanzando los 18 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 22 grados entre las 16:00 y las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de las 05:00, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 14:00, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y no se anticipan tormentas, lo que contribuye a un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 20:00 y cerrando el día con 14 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 20:56, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado en Valga.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 8 de septiembre de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Esta variación de temperatura sugiere un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 22 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.