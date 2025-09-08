El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y 20°C. Este clima propicio es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se espera que el termómetro marque 20°C. La sensación térmica será bastante confortable, gracias a la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que contribuirá a un ambiente seco y soleado.

La humedad relativa también se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 59% por la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de nubes, hará que la sensación de calor sea más llevadera, permitiendo disfrutar del sol sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 41 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Esta brisa será un alivio en las horas más cálidas y contribuirá a mantener un ambiente agradable.

La puesta de sol está programada para las 20:57 horas, momento en el que el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con un día tan espléndido por delante, Sanxenxo se convierte en un destino ideal para disfrutar de la naturaleza, la playa y la gastronomía local. No olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado mientras aprovechas al máximo este hermoso día de septiembre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C a las 14°C. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 22°C, lo que sugiere un día cálido y soleado.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Meaño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 80% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura al amanecer.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.