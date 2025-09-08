El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos durante la mañana, comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort a medida que el día avance.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, aumentando su intensidad. En las horas de la tarde, se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades diarias. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas en la zona. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de bruma o niebla, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes que rodean a Salvaterra de Miño.

En resumen, el tiempo de hoy en Salvaterra de Miño se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo, realizando deporte o simplemente disfrutando de un día soleado en compañía de amigos y familiares. Con el ocaso previsto para las 20:55, los habitantes de la localidad podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol que cerrará un día ideal.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, As Neves se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por cielos despejados, con temperaturas que rondarán los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 03:00 y 04:00, manteniendo un ambiente fresco.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 13 grados a las 2 de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.