El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 13 grados a las 2 de la madrugada.

Durante las horas de la madrugada, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 12 grados a las 3 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 4 de la madrugada. A partir de las 5 de la madrugada, la temperatura comenzará a estabilizarse, alcanzando los 11 grados y manteniéndose en ese nivel hasta las 8 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 12 grados a las 9 de la mañana y subiendo gradualmente hasta los 20 grados a las 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 93% y descendiendo lentamente a lo largo del día, alcanzando un 64% a las 12 del mediodía. Este descenso en la humedad se verá acompañado por un aumento en la temperatura, lo que generará un ambiente más cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h durante la mañana. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h a las 4 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados a las 9 de la noche y cerrando el día con un ambiente fresco y despejado. En resumen, el tiempo de hoy en Salceda de Caselas será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.