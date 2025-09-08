El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Ribadumia disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, proporcionando un día agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 20°C a 21°C, lo que será ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas. La humedad relativa se situará en torno al 50% a 60%, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

El viento soplará desde el norte-noreste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, aunque refrescante, no será suficiente para alterar la calidez del día. A lo largo de la mañana y la tarde, la velocidad del viento se mantendrá entre 5 y 8 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 18°C hacia el anochecer. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:57. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15°C, ideal para una caminata nocturna o para disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, Ribadumia vivirá un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Meis, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.