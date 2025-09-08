El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C a las 13°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente hasta los 12°C hacia el amanecer. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando un máximo de 23°C en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 54% a media tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de entre 5 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 11 km/h. Este viento suave será un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la temperatura. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 18°C al caer el sol, que se producirá a las 20:56. La humedad aumentará ligeramente al caer la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que garantiza que los planes de los vecinos de Redondela no se verán interrumpidos por el mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. La combinación de estos factores meteorológicos promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Hoy, 8 de septiembre de 2025, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante las horas más frescas de la mañana, antes de alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno, aunque se espera que esta disminuya a medida que avance el día.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.