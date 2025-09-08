El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Esta temperatura es ideal para actividades al aire libre, así que es un buen momento para disfrutar de paseos por la ciudad o actividades en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo a un 49% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que el día sea perfecto para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los bares y restaurantes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en el ambiente. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades diarias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:56 horas. Este clima estable y agradable es característico de la transición entre el verano y el otoño en la región, ofreciendo un día perfecto para disfrutar de la belleza de Pontevedra.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C a las 14°C. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 22°C, lo que sugiere un día cálido y soleado.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Poio se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.