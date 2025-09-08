El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 88%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, alcanzando un 56% hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Pontecesures disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que el día avance, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de cielos poco nubosos, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. Hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 18:00 horas.

El ocaso se producirá a las 20:57, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre. Con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables, Pontecesures se presenta como un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad que ofrece este encantador municipio gallego.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 22 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Valga se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados entre las 02:00 y las 04:00, con un leve aumento a 13 grados a las 09:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.