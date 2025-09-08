El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá alta durante las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, pero comenzará a disminuir a medida que el día avance. Para el mediodía, se espera que la humedad baje al 63%, lo que contribuirá a una sensación más cómoda a pesar de las temperaturas que irán aumentando gradualmente.

A partir de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura, combinado con un cielo despejado, hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la brisa del norte, que soplará a una velocidad de entre 8 y 12 km/h, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final de la jornada. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol está programada para las 20:55, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, así como de las actividades al aire libre que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.