El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 15:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (96%), irá disminuyendo gradualmente, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 29 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede influir en la percepción térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 20:56 horas. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá apreciar los paisajes de la zona en todo su esplendor.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día de clima primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 8 de septiembre de 2025, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante las horas más frescas de la mañana, antes de alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno, aunque se espera que esta disminuya a medida que avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.