El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

Hoy, 8 de septiembre de 2025, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante las horas más frescas de la mañana, antes de alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga agradable, con un leve descenso hacia la noche, donde se prevé que los termómetros marquen alrededor de 15 grados. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 58% por la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, especialmente en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pazos de Borbén podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza. Sin embargo, hacia el final del día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 20:55, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de buen tiempo.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de sol y viento suave hará que sea un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 8 de septiembre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma que cubría la localidad ha ido disipándose, dejando paso a un cielo despejado que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C a las 13°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente hasta los 12°C hacia el amanecer. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno, aunque se espera que esta disminuya a medida que avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.