El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la tarde.

La nubosidad se incrementará ligeramente en la tarde, con períodos de poco nuboso, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 23 grados , brindando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 6 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo a un 71% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la jornada sea más placentera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 41 km/h alrededor de las 12 del mediodía. Esto podría generar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 08:07 y el ocaso a las 20:56, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.