El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 93% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando un 82% a media tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo y menos bochornoso.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento aumentará en intensidad, alcanzando rachas de hasta 42 km/h hacia las 3 de la tarde, con dirección predominante del norte y noroeste. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de O Porriño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, deportes o cualquier actividad que se desee realizar en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 23 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, conforme se aproxime la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 18 grados hacia las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se podrá apreciar a las 20:56.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado hará que la jornada sea perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la calle.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados durante la mañana, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que la temperatura llegue a los 22 grados.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 13 grados a las 2 de la madrugada.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y aumentando ligeramente conforme avance la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.