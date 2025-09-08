El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados durante la mañana, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que la temperatura llegue a los 22 grados.

A medida que avanza el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 93% al amanecer, pero disminuirá a medida que el sol se eleve, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo y menos bochornoso a medida que avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades recreativas y deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:56. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C a las 13°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente hasta los 12°C hacia el amanecer. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.