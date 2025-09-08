El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14°C y 13°C, con una humedad relativa que comenzará en un 95%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen descendiendo ligeramente, alcanzando los 12°C hacia las 3 de la madrugada. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando un 99% a las 7 de la mañana, lo que podría generar un ambiente algo húmedo. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de las 6 de la mañana. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 21°C hacia las 3 de la tarde. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. A lo largo del día, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 29 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La dirección del viento, predominantemente del norte y noreste, contribuirá a mantener un tiempo agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19°C hacia las 8 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a aumentar, llegando a un 61% hacia las 9 de la noche.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre.

Hoy, 8 de septiembre de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Esta variación de temperatura sugiere un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.