El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

Hoy, 8 de septiembre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma que cubría la localidad ha ido disipándose, dejando paso a un cielo despejado que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que avance el día. Para la tarde, se espera que la humedad se sitúe en torno al 40%, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, hará que el tiempo sea más agradable para los paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén para la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, estas condiciones no deberían representar un inconveniente significativo para disfrutar del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. Este es un buen momento para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por los hermosos paisajes que ofrece Mondariz.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 20:55, brindando una hermosa puesta de sol que culminará un día espléndido. En resumen, el tiempo de hoy en Mondariz es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 8 de septiembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, pero rápidamente se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado hasta la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Hoy, 8 de septiembre de 2025, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante las horas más frescas de la mañana, antes de alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.