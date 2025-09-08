El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 20 grados a lo largo de la jornada. La mañana comenzará con temperaturas frescas, alcanzando los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 9 grados hacia las 05:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas.

En cuanto al estado del cielo, la mayor parte del día se presentará con condiciones de poco nuboso, especialmente durante las primeras horas y hacia la tarde. Sin embargo, se anticipa un aumento en la nubosidad a partir de la tarde, con periodos nubosos que podrían llegar a ser más significativos. A las 14:00 horas, se prevé que el cielo esté nuboso, pero se espera que las nubes altas no generen precipitaciones.

La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas de la mañana, alcanzando un 96% a las 00:00 horas, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 53% por la tarde.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 16:00 horas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:54 horas.

En resumen, el día en Lalín se presenta como una jornada mayormente soleada y seca, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12°C y 10°C, con una ligera brisa proveniente del norte que alcanzará velocidades de hasta 6 km/h.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 8 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 20 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.