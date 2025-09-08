El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 52% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, ya que la exposición prolongada puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance ráfagas de hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante, especialmente en las zonas costeras. A pesar de la brisa, no se esperan condiciones adversas que puedan afectar las actividades diarias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de A Guarda.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 18 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:57. En resumen, el tiempo de hoy en A Guarda se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido, seco y soleado que promete ser un deleite para todos los residentes y visitantes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Oia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 15 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 13 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.