El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Gondomar se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma matutina dará paso a cielos despejados, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. A lo largo del día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 14 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 22 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 56% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 0% durante todo el día. No se esperan lluvias, lo que es una buena noticia para quienes planean salir a disfrutar del entorno natural de Gondomar.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades de hasta 2 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en la tarde, provenientes del noroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La puesta de sol está prevista para las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los habitantes y visitantes de Gondomar.

En resumen, el tiempo de hoy en Gondomar será mayormente favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa fresca que hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Con la ausencia de precipitaciones y un ambiente cálido, es una excelente oportunidad para explorar la belleza natural de la región.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 15 grados, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y 15°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 14°C hacia el mediodía. La sensación térmica será cómoda, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y aumentando ligeramente conforme avance la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.