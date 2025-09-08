El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 48% por la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en las primeras horas, pero a medida que la humedad disminuye, el calor se hará más evidente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más notables en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el día sea perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con un cielo despejado y sin lluvias a la vista, los habitantes y visitantes de Cuntis podrán aprovechar al máximo este hermoso día de septiembre.

Hoy, 8 de septiembre de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Esta variación de temperatura sugiere un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente, con un aumento en la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 20 grados.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14°C y 13°C, con una humedad relativa que comenzará en un 95%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.