El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 22 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 89% al amanecer, pero a medida que el sol se eleve, esta cifra disminuirá, estabilizándose en torno al 47% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado debido a las temperaturas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 3 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas. Este viento moderado será un alivio ante el calor del día.

No se esperan precipitaciones en Catoira, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:57. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que la noche será fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear por el campo, disfrutar de un picnic o simplemente relajarse al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.