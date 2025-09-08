El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

Hoy, 8 de septiembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, pero rápidamente se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado hasta la tarde, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados hacia las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 20 grados a las 17:00 horas. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 23:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 95% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 48% hacia las 17:00. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá en las primeras horas debido a la alta humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura adicional en las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas, lo que significa que los residentes de A Cañiza podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre. La combinación de sol y temperaturas cálidas promete un día placentero para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.