El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille intensamente, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 14:00 horas. La máxima del día se registrará a las 15:00 horas, con 21 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y acogedor para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 87% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 61% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas agradables y baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día, hace que hoy sea un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 50 km/h a las 17:00 horas. Esto podría generar un ambiente un poco más fresco, especialmente en zonas expuestas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante esas horas.

A medida que el día avanza, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad hasta el ocaso, que se producirá a las 20:57 horas. La noche caerá con temperaturas que descenderán a 16 grados a las 23:00 horas, manteniendo un ambiente fresco y agradable para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.