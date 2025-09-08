El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

Hoy, 8 de septiembre de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Esta variación de temperatura sugiere un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo a un 43% hacia la tarde. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura comience a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00 horas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte-noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Sin embargo, se recomienda precaución a quienes realicen actividades en áreas expuestas, ya que estas ráfagas pueden ser más intensas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Caldas de Reis pueden disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Caldas de Reis disfruten de un hermoso atardecer. La puesta de sol está programada para las 20:56, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse. Las temperaturas nocturnas se mantendrán frescas, rondando los 10 grados, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Caldas de Reis se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.