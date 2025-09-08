El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 15 grados, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% a primera hora y disminuyendo gradualmente a un 56% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un día agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades que podrían llegar hasta los 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas en los parques de la ciudad. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que Baiona tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:57 horas. En resumen, el tiempo de hoy en Baiona se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.